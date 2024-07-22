ППО за минулу добу збила 16 російських безпілотників

Сили та засоби протиповітряної оборони протягом 21 липня на півдні та сході України збили 16 російських безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«Минулої доби 21 липня 2024 року на півдні та сході України протиповітряною обороною знищено 16 ворожих безпілотників різних типів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що сили протиповітряної оборони на сході збили, зокрема: 4 БПЛА ZALA, по одному БПЛА Supercam та БПЛА «Привіт-82», один БПЛА невстановленого типу, а на півдні — 3 БПЛА Supercam, 2 БПЛА ZALA, 4 БПЛА «Ланцет».





Раніше ми писали, що загальні бойові втрати ЗС РФ за добу орієнтовно склали 1050 осіб, 18 танків, 17 бойових броньованих машин та 51 артилерійська система.