ППО за минулу добу збила 16 російських безпілотників

Сили та засоби протиповітряної оборони протягом 21 липня на півдні та сході України збили 16 російських безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
«Минулої доби 21 липня 2024 року на півдні та сході України протиповітряною обороною знищено 16 ворожих безпілотників різних типів», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що сили протиповітряної оборони на сході збили, зокрема: 4 БПЛА ZALA, по одному БПЛА Supercam та БПЛА «Привіт-82», один БПЛА невстановленого типу, а на півдні — 3 БПЛА Supercam, 2 БПЛА ZALA, 4 БПЛА «Ланцет».
Раніше ми писали, що загальні бойові втрати ЗС РФ за добу орієнтовно склали 1050 осіб, 18 танків, 17 бойових броньованих машин та 51 артилерійська система.
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