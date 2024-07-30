Через російські обстріли в Донецькій області за добу загинули четверо людей

Четверо жителів Донецької області загинули внаслідок російських обстрілів минулої доби. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.
Зазначається, що троє людей померли в Торецьку і одна людина — в Гродівці.
Поранено п'ятьох осіб: троє в Торецьку, по одному в Сіверську та Розі.
Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже становить 2114 людей убитими та 5523 – пораненими.
Раніше повідомлялося, що в громади Волинської області 29 липня було успішно евакуйовано 73 жителі Донецької області. Серед них — 21 дитина та 7 осіб з інвалідністю.
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