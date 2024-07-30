Из-за российских обстрелов в Донецкой области за сутки погибли четыре человека

Четверо жителей Донецкой области погибли в результате российских обстрелов за минувшие сутки. Об этом сообщает областная военная администрация.

Отмечается, что три человека умерли в Торецке и один в Гродовке.

Ранены пять человек: три в Торецке, по одному в Северске и Роге.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2114 человек убитыми и 5523 — ранеными.

Ранее сообщалось, что в громады Волынской области 29 июля были успешно эвакуированы 73 жителя Донецкой области. Среди них — 21 ребенок и 7 человек с инвалидностью.