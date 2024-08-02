БпЛА атакував Бєлгородську область, у Курську оголошено тривогу

Близько 11.00 БпЛА літакового типу атакував Бєлгородську область. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони РФ.
«Припинено чергову спробу зробити "терористичну атаку" із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», - заявили в оборонному відомстві країни-окупанта.
Наголошується, що черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області.
Пізніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео у своєму Telegram-каналі, де звучить сирена у російському місті Курськ.
«Курськ зараз. Повітряна тривога. Звуки меду. Чекаємо на "все збили"», - написав він.
Нагадаємо, що згідно з опублікованими даними, у липні Росія атакувала Україну 426 безпілотниками Shahed. За той же період Україна завдала удару у відповідь більш ніж 520 БпЛА.
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