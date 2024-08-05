ППО збили всі 24 російські БПЛА — Олещук

Російська армія 5 серпня вдарила територією України ударними дронами-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі російські цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч проти 5 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ і Курськ — РФ. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 24 ударні дрони», — зазначив він.

За словами Олещука, внаслідок протиповітряного бою всі дрони збиті у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.



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