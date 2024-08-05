ПВО сбили все 24 российские БПЛА — Олещук

Российская армия 5 августа ударила по территории Украины ударными дронами-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили все российские цели. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 5 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Приморско-Ахтарск и Курск — РФ. Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 24 ударных дрона», — отметил он.

По словам Олещука, в результате противовоздушного боя все дроны сбиты в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.



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