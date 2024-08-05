Росія збирає дані про військовозобов'язаних українців за допомогою копій додатку «Резерв+»

Росія розповсюджує вебдодатки, що імітують «Резерв+» для збору інформації про військовозобов'язаних українців. Про це написала заступник міністра оборони із цифровізації Катерина Черногоренко на своїй сторінці у фейсбуку.



«Ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту. Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите», — написала вона.



Черногоренко попередила про необхідність користуватися лише офіційним сайтом «Резерв+»: reserveplus.mod.gov.ua та не переходити за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua, які закінчуються на .top, .website, .org тощо. буд.



Також для безпеки при завантаженні програми потрібно обов'язково перевірити, чи є розробником Міністерство оборони України.



Раніше, 18 травня, набрав чинності закон України про мобілізацію, ухвалений 11 квітня. Одночасно було запущено програму «Резерв+».



Нагадаємо, у додатку «Резерв+» став доступний електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як паперовий.