Армія РФ скинула на село Новий Комар авіабомбу: є пошкодження

Російська армія атакувала село Новий Комар на Донеччині за допомогою авіаційної бомби. Пошкоджено приватні будинки. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



«Відбувся авіаудар авіабомбою КАБ-250 влучання по селу Новий Комар», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що внаслідок чого пошкоджено 5 приватних будинків. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що 6 серпня російські загарбники з артилерії обстріляли місто Торецьк.