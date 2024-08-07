Армия РФ скинула на село Новый Комар авиабомбу: есть повреждения

Российская армия атаковала село Новый Комар Донецкой области с помощью авиационной бомбы. Повреждены частные дома. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.



«Произошел авиаудар авиабомбой КАБ-250 попадания по селу Новый Комар», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате чего повреждены 5 частных домов. Информация о пострадавших и погибших не поступала.



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