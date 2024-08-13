Евакуйованих жителів Курської області відправлять на окуповані території України. Де їх розмістять

13 серпня виконуючий обов'язки губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов провів телефонну розмову з головою окупаційної адміністрації Запорізької області Євгеном Балицьким. Про це стало відомо із повідомлення самого Смирнова.

За його словами, однією із ключових тем розмови стала допомога у розміщенні переселенців із прикордонних районів Курської області.

«Євген Балицький запропонував використати для цього санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки. Найближчим часом буде укомплектовано перші рейси для доставлення людей до пунктів тимчасового розміщення в Запорізькій області. Також до Курської області прибули запорізькі волонтери, які надаватимуть допомогу мешканцям тут, на місці», – сказав Смирнов.

Голова Курської області заявив, що на місцях працюватимуть юристи та фахівці окупаційної адміністрації Запорізької області, які «допоможуть евакуйованим мешканцям в оформленні необхідних документів та нададуть правову підтримку в рамках режиму контртерористичної операції».

Нагадаємо, що росіяни забирають гуманітарну допомогу в українців в окупації та віддають мешканцям Курської області.