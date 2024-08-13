Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Евакуйованих жителів Курської області відправлять на окуповані території України. Де їх розмістять

13 серпня 2024, 19:01

Евакуйованих жителів Курської області відправлять на окуповані території України. Де їх розмістять

13 серпня виконуючий обов'язки губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов провів телефонну розмову з головою окупаційної адміністрації Запорізької області Євгеном Балицьким. Про це стало відомо із повідомлення самого Смирнова.

За його словами, однією із ключових тем розмови стала допомога у розміщенні переселенців із прикордонних районів Курської області.

«Євген Балицький запропонував використати для цього санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки. Найближчим часом буде укомплектовано перші рейси для доставлення людей до пунктів тимчасового розміщення в Запорізькій області. Також до Курської області прибули запорізькі волонтери, які надаватимуть допомогу мешканцям тут, на місці», – сказав Смирнов.

Голова Курської області заявив, що на місцях працюватимуть юристи та фахівці окупаційної адміністрації Запорізької області, які «допоможуть евакуйованим мешканцям в оформленні необхідних документів та нададуть правову підтримку в рамках режиму контртерористичної операції».

Нагадаємо, що росіяни забирають гуманітарну допомогу в українців в окупації та віддають мешканцям Курської області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Євген Балицький Олексій Смирнов
Місця
Запорізька область Курська область
Інше
Війна окупація переселенці

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:01
Евакуйованих жителів Курської області відправлять на окуповані території України. Де їх розмістять
16:28
Росіяни забирають гумдопомогу в українців в окупації та віддають мешканцям Курської області
15:25
У Донецьку померла дівчинка-велосипедистка, яка постраждала під час наїзду вантажівки на спортсменів
14:58
Дві людини загинули і близько 30 постраждали внаслідок обстрілу в окупованому Лисичанську
22:30
В окупації російські військові жорстоко катували і вбили своїх же — Слідком РФ приховує скандальну справу
21:20
Під Донецьком мікроавтобус протаранив групу школярів-велосипедистів
17:44
У мікрорайоні Донецька чоловік отримав поранення під час атаки БПЛА
23:14
Пожежа на території Запорізької АЕС: що відомо
23:05
Головне за день: Обстріл Краматорська. Росармія застосовує хімзброю
21:33
На Запорізькій АЕС сталася пожежа
12:35
В окупованій Горлівці пролунали вибухи: над містом видніється стовп чорного диму
23:28
Головне за день: Лукашенко посилює кордон. Українські військові у прикордонні Білгородської області
21:45
В'їхати в Україну з окупації можна через гумкоридор на Волині
16:26
В окупованій Макіївці — комунальний скандал — шукають, на що витратили виділені гроші
00:23
Головне за день: Хто контролює Суджу? Ракетний удар по Костянтинівці
22:58
Поранені донецькі військові в кайданах, російський фальстарт у Нью-Йорку — дайджест новин з окупації ►
17:17
«ЛНР» заявила про обстріл лікарні в окупованій Кремінній
14:29
Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік
00:09
Головне за день: ЗСУ просуваються вглиб РФ. КПП «Колотилівка-Покровка» закрито
22:43
«ДНР» понад 4 роки не може відремонтувати аварійний міст у центрі Донецька
усі новини
19:28
ЗСУ контролюють 74 населені пункти Курської області РФ: за добу просунулися до трьох кілометрів
19:01
Евакуйованих жителів Курської області відправлять на окуповані території України. Де їх розмістять
18:16
Майже половина зіткнень зафіксована на Покровському напрямку — Генштаб
17:44
Латвія передасть Україні близько 5000 безпілотників
17:34
Українська армія відбила у військ Росії позиції в районах Торецька та Сіверська – ISW
17:25
У Новогродівці ввели подовжену комендантську годину та нові правила в'їзду: деталі
17:15
У Краматорську почали дистанційно консультувати пацієнтів за допомогою телемедицини
16:28
Росіяни забирають гумдопомогу в українців в окупації та віддають мешканцям Курської області
16:04
Армія РФ окупувала три села на Донеччині: ЗСУ відкинули росіян у Луганській області – DeepState
15:25
У Донецьку померла дівчинка-велосипедистка, яка постраждала під час наїзду вантажівки на спортсменів
14:58
Дві людини загинули і близько 30 постраждали внаслідок обстрілу в окупованому Лисичанську
14:31
У мережі показали, як військові Kraken обороняли мікрорайон Канал у місті Часів Яр
13:57
У Костянтинівці горіла будівля кондитерської фабрики «Конті»
13:49
На Донеччині затримали бандитів, які вимагали 500 тисяч доларів у власника медцентру
13:18
На Донеччині без електропостачання залишаються 137 населених пунктів
13:17
У двох містах Донеччини буде скорочено подачу води
12:59
У Сумській області ввели обмеження на пересування громадян — Генштаб ЗСУ
12:49
З окупованих територій повернули ще шістьох дітей
12:12
«ДТЕК» інвестував 2 млрд грн у ремонт та відновлення пошкоджених ТЕС з початку року
11:57
Трамп сподівається «порозумітися з Путіним» у разі перемоги на виборах
усі новини
ВІДЕО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: особиста сторінка Сирського у Телеграм ЗСУ контролюють 74 населені пункти Курської області РФ: за добу просунулися до трьох кілометрів
13 серпня, 19:28
Внаслідок атаки на автобус в окупованому Лисичанську є загиблі та поранені Дві людини загинули і близько 30 постраждали внаслідок обстрілу в окупованому Лисичанську
13 серпня, 14:58
Зруйнований Часів Яр. Фото: кадр з відео У мережі показали, як військові Kraken обороняли мікрорайон Канал у місті Часів Яр
13 серпня, 14:31
У Костянтинівці горіла будівля кондитерської фабрики «Конті» У Костянтинівці горіла будівля кондитерської фабрики «Конті»
13 серпня, 13:57
Путін провів нараду 12 серпня. Фото: кадр з відео У РФ розповіли, що не контролюють 28 населених пунктів у Курській області: реакція Путіна
12 серпня, 16:59
Військова вантажівка у Волгограді на смерть збила чоловіка на пішохідному переході, а потім врізалася в УАЗ. Фото: Baza У Росії військова вантажівка збила чоловіка на пішохідному переході на очах у його дітей
12 серпня, 16:57
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір