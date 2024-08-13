Россияне забирают гумпомощь у украинцев в оккупации и отдают жителям Курской области

Российские оккупанты массово отбирают гуманитарную помощь у украинцев, которые остаются на захваченных территориях. При этом, россияне перенаправляют гумгруз в Курскую область. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Не секрет, что для Кремля украинцы не являются приоритетом и гуманитарная помощь на ВОТ имеет функцию шантажа и подкупа лояльности населения. В то же время потребности этнических россиян имеют большую приоритетность, ведь в Кремле прекрасно понимают, что ВОТ — не Россия», — говорится в сообщении.



Именно поэтому все гуманитарные грузы были перенаправлены в Курскую область. Подается это как инициатива населения временно оккупированных территорий, а местным пока отказано в выдаче.



«Вместо этого их кормят обещаниями», — резюмировали в ЦНС.



Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины контролируют около 1000 квадратных километров территории РФ и продолжают наступательную операцию в Курской области.



Кроме того, батальон «Нахтигаль» 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ опубликовал видео совместного с 80-й десантно-штурмовой бригадой взятия в плен российских военных на КПП «Суджа» в Курской области РФ.



По данным западных СМИ, в наступлении в Курской области принимает участие одна из самых оснащенных и быстроходных бригад Украины — 80-й десантно-штурмовая бригада.



Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности рассказал, какая главная цель «Курской операции».