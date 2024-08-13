Україна не зацікавлена у тому, щоб забрати Курську область: у МЗС назвали мету операції

Україна не зацікавлена у тому, щоб забирати території Курської області. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Однак, за його словами, Україна хоче захистити життя своїх людей.

«На жаль, Україна не має достатньої можливості завдавати далекобійних ударів усією наявною зброєю, щоб захиститися від терору. Наразі немає відповідних рішень, на яких ми наполягаємо. Тому є потреба за допомогою Збройних сил проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які завдають ударів по Україні», – сказав Тихий.

Речник МЗС України зазначив, що операція в Курській області також допомагає фронту.

«Це не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи до Донецької області та ускладнює її військову логістику. Цілями Сил оборони України є лише військові об'єкти та військові контингенти. Мета цієї операції – збереження життів наших людей та захист території України від російських ударів. Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема на основі «Формули миру», тим швидше припиняться рейди Сил оборони на територію Росії», – заявив він.

Нагадаємо, що ЗСУ контролюють 74 населені пункти в Курській області.