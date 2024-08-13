Украина не заинтересована в том, чтобы забрать Курскую область: в МИД назвали цель операции

Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территории Курской области. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Однако, по его словам, Украина хочет защитить жизни своих людей.

«К сожалению, Украина не имеет достаточной возможности наносить дальнобойные удары всем имеющимся оружием, чтобы защититься от террора. Нет пока что соответствующих решений, на которых мы настаиваем. Поэтому есть потребность при помощи Вооруженных сил проводить освобождение этих приграничных районов от российских военных контингентов, которые наносят удары по Украине», – сказал Тихий.

Спикер МИД Украины отметил, что операция в Курской области также помогает фронту.

«Это не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику. Целями Сил обороны Украины являются только военные объекты и военные контингенты. Цель этой операции – сохранение жизней наших людей и защита территории Украины от российских ударов. Чем быстрее Россия согласится на возобновление справедливого мира, в частности на основе «Формулы мира», тем быстрее прекратятся рейды Сил обороны на территорию России», – заявил он.

Напомним, что ВСУ контролируют 74 населенных пункта в Курской области.