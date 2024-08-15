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Головне за день: РФ атакує Часів Яр. Переговори про обмін полоненими

15 серпня 2024, 23:42

Головне за день: РФ атакує Часів Яр. Переговори про обмін полоненими

Політика

 Україна та Росія розпочинають переговори щодо обміну військовополоненими з Курської області, повідомило британське видання Financial Times. Кількість російських військових, взятих ЗСУ під час заходу до Курської області, не розголошується. За даними представників уряду та військових, може йтися про сотні людей, додає видання.

Суспільство

 Для підтримки правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях Курської області створено військову комендатуру.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, війська Росії окупували селище Бажане та село Орлівка Донецької області. Також загарбники просунулися у місті Красногорівка, селищі Нью-Йорк, селах Миколаївка та Журавка на Донеччині.

Понад тиждень триває операція у Курській області, яка значно вплинула на ситуацію на передовій в Україні. Зокрема, ряд підрозділів із Донбасу було відправлено на Курщину.

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Репке пише , що на північ від міста Суджа ЗСУ наступають на райцентр Коренево. За його словами, українські сили підійшли до цього селища із залізничної станції.

На території Білгородської області Росії оголошено режим надзвичайної ситуації федерального характеру.

Британські танки Challenger 2 використовуються під час українського вторгнення до Курської області, повідомив британський телеканал Sky News з посиланням на джерело.

Російські війська обстріляли село Верхньокам'янське Донецької області, загинули 39-річний чоловік та 60-річна жінка. Ще один чоловік загинув внаслідок обстрілу Миколаївки Костянтинівської громади. Також 3 особи постраждали внаслідок обстрілу заправки у Покровському районі.

У місті Часів Яр внаслідок постійних обстрілів житловий багатоповерховий фонд зруйновано на 100%. Як розповів голова міської військової адміністрації Сергій Чаус, частина людей живе у підвалах чи навіть квартирах, але більшість – у приватному секторі.

Військові РФ завдали ударів двома керованими авіабомбами по селищу Золочів Харківської області. Шестеро людей отримали поранення, серед них — дитина.

Російська армія наближається до околиць Покровська на Донеччині. Місцева влада закликає мешканців евакуюватися до безпечних регіонів України.

У Павлограді після вибуху у нежитловій будівлі сталася пожежа, постраждав 21-річний хлопець.

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