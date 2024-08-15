Главное за день: РФ атакует Часов Яр. Переговоры об обмене пленными

Политика



Украина и Россия начинают переговоры по обмену военнопленными из Курской области, сообщило британское издание Financial Times. Количество российских военных, взятых ВСУ во время захода в Курскую область, не разглашается. По данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях человек, добавляет издание.



Общество



Для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях Курской области создана военная комендатура.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, войска России оккупировали поселок Желанное и село Орловка Донецкой области. Также захватчики продвинулись в городе Красногоровка, поселке Нью-Йорк, селах Николаевка и Журавка на Донетчине.



Больше недели продолжается операция в Курской области, которая значительно повлияла на ситуацию на передовой в Украине. В частности, ряд подразделений из Донбасса были отправлены на Курщину.



Эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке пишет, что к северу от города Суджа ВСУ наступают на райцентр Коренево. По его словам, украинские силы подошли к этому поселку с железнодорожной станции.



На всей территории Белгородской области России объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.



Британские танки Challenger 2 используются во время украинского вторжения в Курскую область, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источник.



Российские войска обстреляли село Верхнекаменское Донецкой области, погибли 39-летний мужчина и 60-летняя женщина. Еще один мужчина погиб в результате обстрела Николаевки Константиновской громады. Также 3 человека пострадали в результате обстрела заправки в Покровском районе.



В городе Часов Яр в результате постоянных обстрелов жилищный многоэтажный фонд разрушен на 100%. Как рассказал глава городской военной администрации Сергей Чаус, часть людей живет в подвалах или даже квартирах, но большинство – в частном секторе.



Военные РФ нанесли удары двумя управляемыми авиабомбами по поселку Золочев Харьковской области. Шесть человек получили ранения, среди них — ребенок.



Российская армия приближается к окраинам Покровска Донецкой области. Местные власти призывают жителей эвакуироваться в безопасные регионы Украины.



В Павлограде после взрыва в нежилом здании произошел пожар, пострадал 21-летний парень.



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