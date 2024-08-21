РФ скинула на селище Велика Новосілка дрон: пошкоджено будинки

Росіяни обстріляли селище у Волноваському районі. Фото: Великоновосілківська ПВА

Російська армія в середу, 21 серпня, атакувала селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області за допомогою FPV-дрону. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



«У зоні ураження центральна частина населеного пункту. Внаслідок обстрілу сталося займання 14 приватних будинків», — йдеться у повідомленні.



Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що в Українській Селидівській громаді Донецької області росіяни вбили жінку, пошкодили дві багатоповерхівки. Ще одна людина стала жертвою артилерії РФ у Сіверську.