РФ скинула на селище Велика Новосілка дрон: пошкоджено будинки

Російська армія в середу, 21 серпня, атакувала селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області за допомогою FPV-дрону. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.
«У зоні ураження центральна частина населеного пункту. Внаслідок обстрілу сталося займання 14 приватних будинків», — йдеться у повідомленні.
Інформація про постраждалих не надходила.
Раніше ми писали, що в Українській Селидівській громаді Донецької області росіяни вбили жінку, пошкодили дві багатоповерхівки. Ще одна людина стала жертвою артилерії РФ у Сіверську.
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