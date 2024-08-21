РФ сбросила на поселок Великая Новоселка дрон: повреждены дома

Россияне обстреляли поселок в Волновахском районе. Фото: Великоновоселковская ПВА

Российская армия в среду, 21 августа, атаковала поселок Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области с помощью FPV-дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.



«В зоне поражения центральная часть населенного пункта. В результате обстрела произошло возгорание 14 частных домов», — говорится в сообщении.



Информация о пострадавших не поступала.



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