РФ сбросила на поселок Великая Новоселка дрон: повреждены дома

Российская армия в среду, 21 августа, атаковала поселок Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области с помощью FPV-дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.
«В зоне поражения центральная часть населенного пункта. В результате обстрела произошло возгорание 14 частных домов», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала.
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