Головне за день: Просування росармії на покровському напрямі. У РФ другу добу горить нафтобаза

Суспільство



За голову Антимонопольного комітету та екс-начальника Донецької ОВА Павла Кириленка внесли заставу на суму 30 мільйонів 280 тисяч гривень. Того ж дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді внесення застави на цю суму. Кириленко мав внести заставу не пізніше п'яти днів з моменту обрання запобіжного заходу.



Китай ускладнить доставку дронів з 1 вересня. Їх буде заборонено пересилати звичайними посилками, лише комерційними вантажами. Українські військові в соцмережах вже б'ють на сполох: постачати китайські FPV на фронт стане набагато складніше, а переважна більшість вітчизняних дронів збирається цілком із китайських комплектуючих.



Бойові дії



Росія спробує відвоювати частину Курської області, яку контролюють українські військові, проте поки що Кремль зосереджений на окупації українського Покровська. Про це сказав заступник директора ЦРУ Девід Коен під час конференції з питань національної безпеки.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив , що найбільш інтенсивні бої – на східних околицях Гродівки, далі за кордоном Кам'яного Яру та Червоного Яру, безпосередньо у Новогродівці, нижче в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидовим.



У 24-ій Окремій механізованій бригаді ЗСУ повідомили , що бої у Часовому Яру тривають, основна частина міста контролюється українськими силами. Лінія фронту проходить каналом Сіверський Донець – Донбас. У військово-аналітичному ресурсі DeepState також заявили, що російські військові захопили лише 8 відсотків території Часового Яру.



За даними газети The Wall Street Journal, один із перших переданих Україні винищувачів американського виробництва F-16 зазнав аварії .



П'ять мешканців Донецької області загинули внаслідок російських обстрілів за добу 28 серпня.



Армія РФ зі ствольної артилерії вдарила по центру міста Костянтинівка Донецької області, чотири жінки отримали поранення. В Українську в ході обстрілу отримали поранення дві людини. У Слов'янську після обстрілу частково зникло світло.



У Києві вночі пролунали вибухи, збитий безпілотник упав серед будинків. Уламками пошкоджено вікна та двері квартири на 6 поверсі житлового будинку, спалахнула альтанка у котеджному містечку.



У Ростовській області Росії триває пожежа на нафтобазі «Атлас» у Кам'янському районі, яку 28 серпня атакували українські ударні безпілотники. Вночі там сталася розгерметизація одного з трьох палаючих резервуарів, загорівся четвертий.



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