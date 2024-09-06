На Донеччині вибухнула пожежна автоцистерна: постраждали троє рятувальників

Підірвалася автоцистерна із рятувальниками. Фото: ДСНС

У селі Кримки Краматорського району Донецької області 5 вересня рятувальники зазнали поранень після підриву на вибухівці. Пожежники з Харківської області приїхали до Донеччини допомагати гасити масштабну пожежу на території Національного природного парку «Святі гори». Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Троє рятувальників з Харківської області, які були залучені до ліквідації масштабної лісової пожежі на Донеччині, отримали поранення», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що пожежна автоцистерна, де вони працювали, підірвалася на російському вибухонебезпечному предметі. Рятувальників госпіталізували до медичного закладу.



Нагадаємо, що 1 вересня у Донецькій області на території Національного природного парку «Святі гори» виникла масштабна пожежа, внаслідок чого вогонь знищив 1500 га лісу та перекинувся на житлові будинки найближчих сіл. Спочатку рятувальникам удалося локалізувати пожежу на площі 1200 га.



Пізніше стало відомо, що спалахнули понад 20 житлових будинків.



На третю добу вогонь охопив уже 5000 га лісу, а пошкодження зазнали 32 будинки.



За попередньою інформацією, у селищі Ярова вогонь пошкодив 43 будинки, три господарські будівлі та вісім автомобілів. Рятувальники евакуювали трьох людей. Інформація про постраждалих не надходила.



Від ДСНС для гасіння пожежі залучили рятувальників із Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Черкаської та Полтавської областей. Всього 153 рятувальники, 37 одиниць техніки та пожежний поїзд.