В Донецкой области подорвалась пожарная автоцистерна: пострадали трое спасателей

Подорвалась автоцистерна со спасателями. Фото: ГСЧС

В селе Крымки Краматорского района Донецкой области 5 сентября спасатели получили ранения после подрыва на взрывчатке. Пожарники из Харьковской области приехала на Донетчину помогать тушить масштабный пожар на территории Национального природного парка «Святые горы». Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Трое спасателей из Харьковской области, которые были привлечены к ликвидации масштабного лесного пожара в Донецкой области, получили ранения», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожарная автоцистерна, на которой они работали, подорвалась на российском взрывоопасном предмете. Спасателей госпитализировали в медицинское учреждение.



Напомним, что 1 сентября в Донецкой области на территории Национального природного парка «Святые горы» возник масштабный пожар, в результате чего огонь уничтожил 1500 га леса и перекинулся на жилые дома ближайших сел. Изначально спасателям удалось локализовать пожар на площади 1200 га.



Позже стало известно, что загорелись более 20 жилых домов.



На третьи сутки огонь охватил уже 5000 га леса, а повреждения получили 32 дома.



По предварительной информации, в поселке Яровая огонь повредил 43 дома, три хозяйственные постройки и восемь автомобилей. Спасатели эвакуировали трех человека. Информация о пострадавших не поступала.



От ГСЧС для тушения пожара привлекли спасателей из Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Черкасской и Полтавской областей. Всего 153 спасателя, 37 единиц техники и пожарный поезд.