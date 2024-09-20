Через російський обстріл на Донеччині загинуло троє людей

Троє загиблих на Донеччині через обстріл армії РФ. Фото: Філашкін

Минулої доби, 19 вересня, російські військові вбили трьох жителів Донецької області: двох у Часовому Яру та одного в Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 8 осіб в області за добу отримали поранення», - додав голова обласної військової адміністрації.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2764 людей убитими та 6067 – пораненими.



Нагадаємо, війська РФ обстріляли 13 населених пунктів Донецької області за добу.



