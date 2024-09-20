Через російський обстріл на Донеччині загинуло троє людей

Минулої доби, 19 вересня, російські військові вбили трьох жителів Донецької області: двох у Часовому Яру та одного в Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Ще 8 осіб в області за добу отримали поранення», - додав голова обласної військової адміністрації.
Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2764 людей убитими та 6067 – пораненими.
Нагадаємо, війська РФ обстріляли 13 населених пунктів Донецької області за добу.
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