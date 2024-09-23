Евакуація з Донеччини: у яких областях є вільні місця для розселення

Жителів Донецької області місцева влада закликає евакуюватися через небезпечну ситуацію в регіоні. Якщо люди не знають, куди їм їхати, вони не мають родичів у більш безпечних районах, чиновники та волонтери по можливості пропонують місця тимчасового розміщення.



Так, у Селидівській громаді надали інформацію про декілька варіантів розміщення на цей час.



Рівненська область готова прийняти 20 людей. Зв'язок за телефоном: 098 505 83 25.



Чернівецька область готова розмістити 120 людей. Зв'язок за телефоном: 0800 33 50 47.



Сумська область має 24 вільні місця. Зв'язок за телефоном: 054 277 99 55.

Наприкінці вересня евакуаційні потяги з Донецької області курсуватимуть до Чернівецької області. Мешканці прифронтового регіону можуть безплатно оселитися.