Эвакуация из Донетчины: в каких областях есть свободные места для расселения

Жителей Донецкой области местные власти призывают эвакуироваться из-за небезопасной ситуации в регионе. Если люди не знают, куда им ехать, у них нет родственников в более безопасных районах, чиновники и волонтеры по возможности предлагают места временного размещения.



Так, в Селидовской громаде предоставили информацию о нескольких вариантах размещения на данный момент.



Ровенская область готова принять 20 человек. Связь по телефону: 098 505 83 25.



Черновицкая область готова разместить 120 человек. Связь по телефону: 0800 33 50 47.



Сумская область имеет 24 свободных места. Связь по телефону: 054 277 99 55.

В конце сентября эвакуационные поезда из Донецкой области будут курсировать в Черновицкую область. Жители прифронтового региона могут бесплатно поселиться.