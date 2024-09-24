Під час нічної атаки Повітряні сили знищили 66 БПЛА

ППО збила 66 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російські окупанти 24 вересня атакували Україну за допомогою чотирьох ракет та 81 ударного дрона-камікадзе. Сили ППО збили 66 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч проти 24 вересня 2024 року (з 20:00 23.09 по 07:00 24.09) радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 85 засобів повітряного нападу противника», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, російська армія використала одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Ростовської області, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору Брянської області, одну ракету (тип встановлюється) з Курської області та 81 ударний БплА типу «Shahed» з районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ — РФ.



Основний напрямок удару — північ та центр України.



Сили та засоби протиповітряної оборони збили 66 російських ударних БПЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локально загублено у кількох регіонах України.



Раніше ми писали, що двоє людей загинули і 18 поранені на Донеччині в результаті російських обстрілів за 23 вересня.