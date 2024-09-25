Війська РФ вдарили по Запоріжжю, є загиблий та поранені

Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя російськими військами. Фото: ОВА

Російські військові в ніч на 25 вересня завдали авіаудару по Запоріжжю, одна людина загинула семеро зазнали поранень. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«У Комунарському районі міста внаслідок російської атаки зруйновано приватні будинки. Загинув 55-річний чоловік. Семеро людей поранено, троє з них у лікарні. Четверо із постраждалих від госпіталізації відмовилися», — написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

Він також опублікував фото зруйнованих та пошкоджених осель.

За попередніми даними, РФ використала керовані авіабомби.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по багатоповерхових будинках у Харкові. Внаслідок цієї атаки як мінімум троє людей загинули, понад 20 зазнали поранень.