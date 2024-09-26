Авіаудар по багатоповерхівці у Харкові: кількість жертв знову зросла

Росіяни вдарили по Харкову. Фото: ДСНС

У харківській лікарні померла постраждала внаслідок авіаційного удару по багатоповерхівці 24 вересня. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«На жаль, у лікарні померла 72-річна жінка, яка перебувала в реанімації після удару окупантів 24 вересня», — зазначив він.



Усього внаслідок російського удару того дня загинули вже п'ятеро людей, 34 — отримали поранення.



Раніше ми писали, що 24 вересня росіяни обстріляли чотири адміністративні райони Харкова. Боєприпаси потрапили до багатоповерхових житлових будинків.



Крім того, 25 вересня стало відомо, що під завалами рятувальники виявили тіло загиблої жінки.