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Росіяни вдарили по Харківщині: загинула переселенка з прифронтового села Невське

15 вересня 2024, 11:17

Росіяни вдарили по Харківщині: загинула переселенка з прифронтового села Невське

Внаслідок російського обстрілу 14 вересня села Піски-Радьківські Харківської області загинула мешканка прифронтового села Невське Луганської області, крім того, ще одна мешканка отримала поранення. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, російські окупанти вдарили по населеному пункту за допомогою реактивної системи залпового вогню «Торнадо».

«Снаряди влучили по житловій забудові. На жаль, загинула переселенка з Луганщини, 72-річна жінка. Її тіло з-під завалів вилучили рятувальники. Раніше жінка жила в Невському, звідки евакуювалася на початку 2023 року», — зазначив Лисогор.

Як доповнив начальник ОВА, множинні поранення ніг отримала 52-річна невістка загиблої, також внутрішньо переміщена з Невського. Її госпіталізували до лікарні у Краматорську.

Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ щодня атакує прифронтове село Невське Луганської області з різних видів озброєння. Нині там залишаються 17 людей.

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