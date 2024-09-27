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Розвідка США попереджає про загрозу ескалації після дозволу Україні бити далекобійною зброєю по РФ — NYT

27 вересня 2024, 11:57

Розвідка США попереджає про загрозу ескалації після дозволу Україні бити далекобійною зброєю по РФ — NYT

Американська розвідка вважає, що Росія, найімовірніше, вживе більш жорстких заходів у відповідь проти США та їх союзників, аж до летальних випадків, якщо вони дозволять використовувати американські, британські та французькі ракети далекого радіусу дії для ударів углиб Росії. Про це пише газета The New York Times з посиланням на неназваних представників американської влади.

Згідно з цією оцінкою, ракети далекого радіусу дії не вплинуть на хід війни, оскільки в України обмежений запас таких озброєнь. Незрозуміло, скільки таких ракет можуть надати західні союзники.

Ці дані частково пояснюють, чому президенту Джо Байдену було складно ухвалити рішення щодо прохання президента України Володимира Зеленського про дозвіл на використання цих ракет. Байден зустрічався із Зеленським у Білому домі цього тижня, і хоча остаточне рішення ще не прийнято, тиск на адміністрацію США зростає.

Як пише видання, Зеленський активно лобіює використання цих ракет для перенесення війни глибше на російську територію. Однак президент Росії Володимир Путін неодноразово погрожував США та їхнім партнерам, попереджаючи їх про можливі наслідки надання Україні сучасних озброєнь.

Критики адміністрації Байдена стверджують, що Вашингтон надто зазнає тиску з боку Путіна, і цей обережний підхід заважає Україні досягти успіхів на фронті. Прихильники навпаки вважають, що така стратегія допомогла уникнути серйозної ескалації з російської сторони, хоча це може змінитися.

Великобританія, навпаки, готова до більш рішучих дій та підтримує використання поставлених нею ракет далекого радіусу дії для ударів по Росії. Проте Лондон чекає на позиції Байдена, розуміючи, що реакція Росії може вплинути на безпеку всієї коаліції.

Американські чиновники стверджують, що ГРУ, російська військова розвідка, несе відповідальність за більшість диверсій у Європі, які мали місце досі. Якщо Путін вирішить розширити тіньову кампанію у відповідь на використання американських та європейських ракет на території Росії, американські чиновники вважають, що росіяни продовжуватимуть діяти потай, а не проводити відкриті атаки на американські та європейські об'єкти та бази, щоб знизити ризик більш масштабного конфлікту.

Наразі США та їхні союзники вже надали Україні кілька типів ракет дальньої дії, включаючи американські ATACMS, британські Storm Shadow та французькі SCALP. Ці ракети використовувалися для атак на російські військові об'єкти, зокрема в окупованому Криму.

Ті, хто підтримує передачу Україні цих ракет в адміністрації США, вважають, що це допоможе зруйнувати постачання російських військ і продемонструє рішучу підтримку Заходу Україні в критичний момент. Проте розвідка сумнівається, що навіть додаткові постачання ракет зможуть змінити перебіг війни.

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