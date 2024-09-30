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Евакуація з прифронтового Іванопілля: поліцейські вивезли 78-річну жінку ►

30 вересня 2024, 13:28

Евакуація з прифронтового Іванопілля: поліцейські вивезли 78-річну жінку ►

Галина Федорівна (ліворуч) прощається з рідним будинком перед від'їздом. Скрин відео: dn.npu.gov.ua Галина Федорівна (ліворуч) прощається з рідним будинком перед від'їздом. Скрин відео: dn.npu.gov.ua

Поліцейські допомогли евакуюватись з Іванопілля Донецької області 78-річній жінці. Її звуть Галина Федорівна — вони колишня викладачка української мови у місцевій школі. Навчальний заклад, де вона викладала 50 років, зруйнований російськими снарядами. У селі залишатись небезпечно, окупанти регулярно його обстрілюють.

 Постраждав і будинок вчительки, а від уламків, що прилетіли у двір, загинули домашні улюбленці — собака та кішка.

«Страшно, особливо сильно вночі б'ють. Знайшла в будинку місце, де немає вікон, і там сиджу, перечікую обстріли. Але вже настав час їхати», — розповідає про пережите Галина Федорівна.

Поліцейські допомогли жінці дістатися шелтера, звідки вона вирушила до Києва до онуки.

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