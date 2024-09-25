Понад 60 жителів Покровської громади виїхали евакуаційним потягом

З Покровської громади продовжується евакуація. Фото: Покровська ГВА

У Покровській громаді продовжується евакуація цивільного населення. Лише 24 вересня з громади вдалося виїхати 67 мешканцям за допомогою евакуаційного поїзда до безпечніших регіонів України. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«З учорашнього дня, 24 вересня, 67 жителів Покровської ТГ евакуаційним потягом вирушили до безпечніших регіонів України. Активно сприяють у процесі евакуації й благодійні фонди, які транспортують не лише людей, а й домашніх тварин», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, залишити зону активних бойових дій можна як евакуаційним потягом, що курсує з Дніпропетровщини, так і за допомогою благодійників.



Раніше ми писали, що мешканців Донецької області місцева влада закликає евакуюватися через небезпечну ситуацію в регіоні. Якщо люди не знають, куди їм їхати, вони не мають родичів у більш безпечних районах, чиновники та волонтери по можливості пропонують місця тимчасового розміщення.