Лисогор: Під ударами авіації — населені пункти Луганщини та зміцнення ЗСУ

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив, що російські окупанти намагалися атакувати в районах Макіївки, Білогорівки, Балки Журавки (Невське) та у Серебрянському лісі.



«Усі їхні штурми зупинено нашими захисниками. Під ударами авіації — населені пункти та зміцнення українських військових», — зазначив він.



За словами Лисогора, по Новоєгорівці окупанти направили шість некерованих авіаційних ракет. Балкою Журавці вели артилерійський вогонь, а також застосували 63 безпілотники.



Раніше ми писали, що на Луганщині в районі села Балка Журавка точаться важкі бої, загострена ситуація й у селі Макіївка.