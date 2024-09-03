На окупованій Луганщині підірвали «капітана поліції»: колаборант загинув

Ліквідований капітан поліції окупантів Євген Усенко. Фото: «МВС з ЛНР»

Другого вересня внаслідок спрацювання вибухового пристрою загинув співробітник «поліції» окупованого Сватового Євген Усенко. Про це повідомили в підконтрольному Росії «МВС ЛНР».



Зазначається, що Усенко на посаді капітана був «тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника ОУУП і ПДН ОМВС Росії "Сватівський"».



Під час вибуху Усенко перебував при виконанні своїх службових обов'язків.



З 2009 до 2014 року він проходив навчання в Донецькому юридичному інституті МВС на факультеті права. На службу до окупантів пішов у 2017 році.

Нагадаємо, що у Маріуполі вчинили замах на «главу» окупаційної міськради, він у реанімації.