«Білі янголи» показали, як відбувається евакуація людей із фронтового Гірника ►

Гірник, Ізмайлівка Курахівської громади, а також сусіднє Цукурине на Донеччині — найнебезпечніші населені пункти Курахівського напряму, на які наступають російські війська. Із цих населених пунктів поступово евакуюють людей.



Лише за один день екіпаж поліції вивіз із Гірника та сусіднього села 35 мешканців, розповіли у поліції Донеччини. На цей раз найстаршій серед евакуйованих — 85 років, наймолодшій — 10.



«Від безперервного обстрілу горять будинки, гинуть мирні жителі. Під вогнем на порятунок приїжджає гурт «Білий ангел» разом із поліцейським офіцером громади Костянтином Туницьким. У більшості випадків екіпаж очолює начальник поліції Курахове Артем Щусь», — розповіли поліції.



Правоохоронці показали чергові відеокадри своїх буднів: евакуація людей похилого віку, дітей, допомога пораненим, жаль про тих, хто не виїхав вчасно і не врятувався від російських снарядів.