Війська РФ завдали ударів по Костянтинівці та Краматорську: деталі

Сьогодні, 6 жовтня, російська армія обстріляла Костянтинівку та Краматорськ, завдаючи авіаударів по населених пунктах Донецької області.



У мережі з'явилися кадри ударів по Костянтинівці. Жителі повідомляють про близько п'яти важких прильотів по місту. Також фіксуються влучання по Краматорську.



Наголошується, що війська РФ також завдали ударів по околицях Краматорська авіабомбами приблизно о 15:30. За попередньою інформацією, є «прильоти» у приватний сектор.



Щонайменше 4 людини поранені внаслідок обстрілу Біленького Краматорської громади. Серед поранених — 1 дитина, постраждалі доставлені в лікарню.



Передмістя Краматорська і саме місто потрапили під вогнем сьогодні зранку і вдень. Пошкоджено підприємство і приватні будинки.



Водночас Краматорська міськрада зазначила, що вранці РФ ударила ракетою Х-22 по місту. Пошкоджень зазнала пожежно-рятувальна частина та промислові об'єкти.



Нагадаємо, армія країни-агресора ще вранці атакувала Костянтинівку. Лише за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 82 авіаудари, зокрема, скинув 130 КАБів.

