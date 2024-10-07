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Росіяни могли самі збити свій новий БПЛА над Костянтинівкою

07 жовтня 2024, 19:59

Росіяни могли самі збити свій новий БПЛА над Костянтинівкою

Фрагмент збитого БПЛА «Мисливець» у Костянтинівці. Кадр із відео Фрагмент збитого БПЛА «Мисливець» у Костянтинівці. Кадр із відео

Збиття нового російського безпілотника С-70 «Мисливець» над Костянтинівкою Донецької області 5 жовтня міг зробити російський літак. Про це пишуть українські та російські джерела.

Про аварію російського літального апарату в результаті «дружнього вогню» заявили у пресслужбі 93-ї бригади ЗСУ «Холодний Яр», чиї бійці побували на місці падіння уламків у приватному секторі Костянтинівки.

Очевидці зняли момент збиття «Мисливця». На кадрах видно, що високо в небі летіли два літальні апарати: літак та безпілотник.

«Літак пускає ракету класу “Повітря — Повітря” по другому літальному об'єкту, яким виявився безпілотник „Мисливець“, збиває його. Після чого літак відразу повертає вбік і відлітає», — коментує відео засновник дослідницької групи Conflict Intelligence CIT Team Руслан Левієв.

Він зазначив, що CIT невідомо, що це був за літак, і кому він належав.

Водночас російський Z-блогер Fighterbomber вважає, що С-70 «Мисливець» був збитий російським літаком супроводу Су-57 після того, як БПЛА не змінив курс згідно з програмою, а продовжив летіти на підконтрольну Україні територію.

Як вважає Fighterbomber, «Мисливцеві» та Су-57 вдалося залетіти за лінію фронту завдяки «технології малопомітності», наявність якої у цих апаратів раніше викликала сумніви.

«Російська сторона зараз заявляє, що це їхній літак. Звичайно, вони мають мотивацію так говорити. Бо якщо виявиться, що це збив український літак російський найновіший безпілотник, то це буде неприємно з погляду удару по іміджу», — коментує заяви російських джерел Левієв.

Військові блогери вважають, що «Мисливець» ніс боєприпаси УМПБ Д-30СН. Принаймні уламки, що нагадують носову частину УМПБ, були знайдені на місці аварії безпілотника.

Українські та російські військові відомства подробиці збиття літального апарату над Костянтинівкою офіційно не коментували. 

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