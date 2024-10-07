Удар по Костянтинівці: авіація РФ скинула авіабомбу на підприємство, поранені робітники

Наслідки російського удару по Костянтинівці. Фото: Донецька обласна прокуратура

7 жовтня російська армія завдала авіаудару по Костянтинівці. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Попередньо, окупанти атакували місто авіабомбою КАБ-250 з УМПК. У зоні ураження опинилася територія приватного підприємства, де отримали поранення четверо робітників – чоловіки 41 та 55 років та жінки 55 та 61 роки. З мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями та контузіями їх доправили до лікарні, де надали допомогу.



Вибуховою хвилею також пошкоджені фасади житлових будинків та автотранспорт.

Нагадаємо, що 7 жовтня під російський авіаудар також потрапила промзона Краматорська.