Россияне могли сами сбить свой новейший БПЛА над Константиновкой

Фрагмент сбитого БПЛА «Охотник» в Константиновке. Кадр из видео

Сбитие новейшего российского беспилотника С-70 «Охотник» над Константиновкой Донецкой области 5 октября мог совершить российский самолет. Об этом пишут украинские и российские источники.



О крушении российского летательного аппарата в результате «дружественного огня» заявили в пресс-службе 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр», чьи бойцы побывали на месте падения обломков в частном секторе Константиновки.

Очевидцы засняли момент сбития «Охотника». На кадрах видно, что высоко в небе летели два летательных аппарата: самолет и беспилотник.

Російський військовий літак збито в районі Костянтинівки



Він упав на житлові будинки в приватному секторі pic.twitter.com/dWxE9RKOvF — Новини Донбасу (@novostidnua) October 5, 2024

«Самолет пускает ракету класса “Воздух — Воздух” по второму летательному объекту, которым оказался беспилотник „Охотник“, сбивает его. После чего самолет тут же поворачивает в бок и улетает», — комментирует видео основатель исследовательской группы Conflict Intelligence CIT Team Руслан Левиев.



Он отметил, что CIT неизвестно, что это был за самолет и кому он принадлежал.



Вместе с тем российский Z-блогер Fighterbomber считает, что С-70 «Охотник» был сбит российским самолетом сопровождения Су-57, после того, как БПЛА не изменил курс согласно программе, а продолжил лететь на подконтрольную Украине территорию.



Как считает Fighterbomber, «Охотнику» и Су-57 удалось залететь за линию фронта благодаря «технологии малозаметности», наличие которой у этих аппаратов ранее вызывало сомнения.



«Российская сторона сейчас заявляет, что это их самолет. Конечно, у них есть мотивация так говорить. Потому что, если окажется, что это сбил украинский самолет российский новейший беспилотник, то это будет неприятно с точки зрения удара по имиджу», — комментирует заявления российских источников Левиев.



Военные блогеры полагают, что «Охотник» нес планирующие боеприпасы УМПБ Д-30СН. По крайней мере, обломки, напоминающие носовую часть УМПБ, были найдены на месте крушения беспилотника.



Украинские и российские военные ведомства подробности сбития летательного аппарата над Константиновкой официально не комментировали.