Українська ППО вночі збила 21 російський БпЛА

ППО вночі збила 21 російський БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 9 жовтня 2024 року Росія завдала удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23», а також 22-ма ударними БпЛА. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.



До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



«В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії!!», - йдеться у заяві ПС ЗСУ.



Нагадаємо, вночі сили ППО збили 18 із 19 російських БПЛА.