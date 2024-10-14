Войска РФ продвинулись вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой области — DeepState

Российские оккупанты продвинулись у Угледара и Часов Яра в Донецкой области. Кроме того, отмечено продвижение войск РФ в Курской области. Об этом в ночь на понедельник, 14, октября сообщил украинский проект DeepState.
«Противник продвинулся возле Калиновки, Часов Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки (Курской области РФ), Кременного (Курской области РФ), в Цукурино и Золотой Ниве», — говорится в сообщении.
DeepState также обновил карту боевых действий.
Войска РФ продвинулись возле Угледара и в Золотой Ниве. Карта DeepState
Войска РФ продвинулись в Цукурино. Карта DeepState
Ранее сообщалось, что украинским военнослужащим удалось восстановить положение возле города Новогродовка Покровского района Донецкой области.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях