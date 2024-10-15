ЗСУ знищили російську САУ «Піон» в окупованій Херсонській області

140-й окремий розвідбатальйон морської піхоти ЗСУ опублікував відео знищення російської САУ 2С7 «Піон» у тимчасово окупованій Херсонській області.
Український БпЛА «Shark» виконав точне коригування вогню артилерії та РЗСВ M142 Himars по САУ 2С7 «Піон». Удар припав на схід від села Раденськ.
Нагадаємо, внаслідок успішного удару ЗСУ касетними боєприпасами HIMARS по полігону російської армії на околиці Донецька загинула велика кількість окупантів.
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