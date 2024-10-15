Ракетний удар по Миколаєву: зросла кількість поранених

Росіяни атакували Миколаїв. Фото: ДСНС

Внаслідок ракетної атаки на Миколаїв 15 жовтня збільшилася кількість постраждалих. Таким чином, 23 особи звернулися до медичних закладів. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Станом на зараз кількість поранених зросла до 23. Люди продовжують звертатися до медичних закладів», — зазначив він.





Як зазначається, вночі російські військові атакували Миколаїв зенітними ракетами С-300/400 з тимчасово окупованого Криму. У Повітряних силах уточнили, що РФ випустила сім ракет.



Раніше ми писали, що російські військові 15 жовтня вночі атакували Миколаїв. Відомо, що одна людина загинула. Спочатку було відомо про 16 постраждалих, які отримали травми різного ступеня тяжкості.