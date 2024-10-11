Росіяни окупували три села поблизу Мирнограда: у DeepState розповіли, що чекає місто незабаром

Ситуація поблизу Мирнограду. Фото: карта DeepState

Російські війська окупували три населені пункти поблизу міста Мирноград – села Миколаївка, Красний Яр та Крутий Яр. Про це повідомили аналітики DeepState.



Останнім часом можна було спостерігати певний спад активності у районі відрізка Гродівка-Новогродівка, але росіяни постійно намагалися прориватися з різною інтенсивністю через позиції українських військових. Десь окупанти справді вперлися і не мають успіхів, але є ділянки, які вони все ж таки промацали на слабкість. Дуже часто успіх проявляється у застосуванні тактики обходу місця, де противник зустрічає опір.



Миколаївка, по суті, є останнім населеним пунктом перед Мирноградом. Тож незабаром місто відчує спроби тиску та зусиль загарбників прориватися на південні околиці.



«На сьогодні можна простежити певну тенденцію, що війська РФ уперлися в позиції у вигляді взводних опорних пунктів та інших інженерно-фортифікаційних споруд. Але частина з них підготовлена ​​недостатньо якісно, ​​частина розташована абсолютно безглуздо. Отже, основний успіх стримування лежить прямо на плечах наших відважних бійців. Час покаже, які сили та ресурси буде залучати ворог для подальшого просування, але крім піхоти та техніки слід очікувати більшої активізації артилерії, авіації, мінометів і так далі. Не виключено, що саме до цього району підтягнуто додаткові сили, щоб зібрати їх для розвитку вже досягнутого успіху», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що у Міноборони РФ заявили про захоплення Верхньокам'янського на Донеччині. Однак інформація виявилася фейком, її спростували навіть Z-блогери.