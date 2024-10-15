Масовий мор риби спостерігається на каналі Дніпро – Донбас

На каналі Дніпро – Донбас масово гине риба. Фото: телеграм-канали

Випадок масового мору риби відмічено на каналі Дніпро – Донбас у Дніпровському районі. Тисячі загиблих великих та малих риб лежать на поверхні водойми. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Спостерігачі припускають, що це сталося через аномальну спеку в Україні. Багато водойм висохли і риба почала гинути.

Замість повноводних річок та озер утворилися неглибокі водойми, де вода швидко нагрівається та зменшується рівень кисню, необхідного для життя біоресурсів.

У той же час дніпровській іхтіолог Олег Христов пише у коментарі: «Більш детально ознайомившись з інформацією стосовно загибелі риб зазначу, що основна версія на даний час, це все ж таки людський фактор, самий гидкий вид браконьєрства — застосування електровудки. Про це свідчить і локалітети місць загибелі, точкова концентрація загиблої риби і сам факт відсутності предзаморного стану при збільшенні взмучування. Все ж таки потрібно було провести більш детальні дослідження факту загибелі, але на зараз встановити причину вкрай складно».