«Мінування» в Україні: більшість повідомлень надійшло з російських IP-адрес

В Україні 14 жовтня були масові «мінування». Фото: Нацполіція

В Україні 14 жовтня невідомі повідомляли про нібито мінування будівель. Правоохоронні органи опрацювали понад 2000 викликів, усі вони виявилися хибними. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.



Поліція перевірила об'єкти, щодо яких надійшли повідомлення про мінування, крім того, було виявлено російський слід.





«Переважна більшість їх надійшла з російських IP-адрес. Опрацьовано понад 2000 викликів, переважно це інформація про мінування адмінбудівель», — йдеться у повідомленні.



За фактом за завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України.





Раніше ми писали, що 14 жовтня повідомлення про масове «мінування» надходили з різних міст України, на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об'єктів надійшли анонімні листи про замінування їхніх будівель. Зокрема, на електронну пошту Луганської ОВА надійшло повідомлення про мінування будівлі.