У зоні бойових дій на Донеччині залишаються 43 тисячі людей, евакуація продовжується

Евакуаційний потяг, який вивозить жителів Донеччини у безпечніші регіони з розселенням, курсуватиме щодня. Людей евакуюватимуть у Дніпропетровську та Львівську області. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.



Станом на середину жовтня на підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються 334 тисячі мирних жителів. З них 43 тисячі людей проживають у 18 громадах, які віднесені до зони бойових дій.



Всього з початку оголошення евакуації з території Донецької області евакуйовано 1 млн 163 тисячі цивільних, з яких 46 тисяч — це люди з інвалідністю та 185,7 тисяч — неповнолітні.



Протягом минулого тижня у рамках примусової евакуації сімей з дітьми вдалося вивезти 129 дітей. З території Іллінівської громади виїхали 8 дітей, Костянтинівської громади — 96 дітей, Покровської громади — 25 дітей.



Станом на середину жовтня у 10 населених пунктах, які підпадають під примусову евакуацію сімей з дітьми, залишається 433 дитини. Найбільше дітей у Костянтинівській громаді, це 256 неповнолітніх. У Покровській громаді залишаються 135 дітей, в Іллінівській — 41 дитина.



Протягом минулого тижня вдалося евакуювати з безоплатним розселенням 123 особи, з яких 29 дітей. На Черкащину вивезли 59 людей.



Можливості щодо розселення на Черкащині вичерпані, з цього тижня почалася евакуація людей до Дніпропетровської області та триває у Львівську.



Евакуаційний поїзд ходить щоденно. Наприклад, сьогодні розселили 13 людей на Дніпропетровщині. Хто бажає виїхати, має звертатися до місцевої адміністрації. Для сімей із дітьми за заявками організовано виїзд на Закарпаття.



Упродовж тижня евакуювали 168 маломобільних жителів Донецької області. Практично всі вони їхали до родичів, а хто потребував розселення, тих селили у шелтерах чи відвозили на Полтавщину, куди виїхав обласний спеціалізований інтернат. Переважна більшість евакуйованих маломобільних громадян цього тижня були з Добропільської та Волноваської громад, звідки виїхали 64 та 52 особи відповідно.