Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

РФ атакує Курахівську громаду КАБами, артилерією та дронами: за добу постраждав місцевий житель

15 жовтня 2024, 11:30

РФ атакує Курахівську громаду КАБами, артилерією та дронами: за добу постраждав місцевий житель

Росіяни атакували Курахівську громаду. Фото: Роман Падун Росіяни атакували Курахівську громаду. Фото: Роман Падун

Окупаційні війська РФ минулої доби, 14 жовтня, обстріляли Курахівську громаду Донецької області за допомогою авіаційних бомб, ствольної артилерії та дронів. Внаслідок атак одна людина отримала поранення, також є пошкодження. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

 За його інформацією, росіяни вдарили зі ствольної артилерії по селу Веселий Гай, один місцевий житель постраждав. Також під удар потрапило село Трудове, населений пункт був атакований FPV-дронами, було влучання в приватний будинок. 



Крім того, загарбники обстрілюють Курахове, під постійним обстрілом FPV-дронами центральна частина міста, а ввечері відбувся авіаудар 5 КАБами по Курахівській лікарні.

Також протягом доби окупанти атакували різними типами озброєння Успенівку, Трудове, Веселий Гай, Ганівку.

 Під постійним обстрілом знаходиться територія міста Гірник, селища Курахівка, селища Гостре, села Острівське, села Новоселидівка, села Ізмайлівка, села Вовченка. Обстріл ведеться різними типами озброєння. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

 Раніше ми писали, що окупанти 15 жовтня скинули авіаційну бомбу на село Шахтарське Волноваського району Донецької області. Відомо, що троє людей постраждали, також зруйновано будинки та навчальний заклад.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Роман Падун
Місця
Донецька область Курахове
Події
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:50
«Життя практично зупинилося»: в окупованому Лисичанську мешканці віддалених районів залишаються без води, тепла та зв'язку – ОВА
11:33
Поблизу кафе під окупованим Єнакієво знайшли потужну авіабомбу
11:07
На окупованій Луганщині росіяни посилено перевіряють чоловіків: у ОВА пояснили, із чим це пов'язано
10:58
Виробництво сталі в Україні може скоротитися вдвічі у разі втрати Покровська
10:35
Російські війська підійшли на 2 кілометри до міста Курахове Донецької області — аналітик BILD
09:45
ЗСУ знищили російську САУ «Піон» в окупованій Херсонській області
09:40
На Торецькому напрямку війська РФ здійснили три атаки — Генштаб ЗСУ
23:28
В окупації людей змушують отримувати російські паспорти — інакше не можна отримати пільгові ліки
23:16
Головне за день: ЗСУ відбили позиції поблизу Селідового. Обстріли Покровська та Одеси
22:59
«ЛНР» звільняє від відповідальності тих, кого раніше засудили за «референдуми» на Луганщині
21:59
В окупованій Горлівці двоє дітей дістали опіки — знайшли уламок снаряда
16:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:13
В окупованому Сіверськдонецьку жителі старих районів міста взимку залишаться без тепла – ОВА
10:44
У Маріуполі зафіксували велике перекидання живої сили армії РФ: окупанти можуть готуватися до нового наступу
10:22
На Курахівському напрямку армія РФ наступає найактивніше — Генштаб ЗСУ
09:38
Маріуполь: У несучих стінах деяких будинків з'явилися тріщини після «капремонту» — ЦНС
08:21
У Силах оборони розповіли про втрати російської армії за тиждень
07:25
Війська РФ просунулися поблизу низки населених пунктів на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Ситуація у Мирнограді. Розстріл українських військових
23:00
Головне за день: РФ атакувала Суми та Харківську область
усі новини
12:50
«Життя практично зупинилося»: в окупованому Лисичанську мешканці віддалених районів залишаються без води, тепла та зв'язку – ОВА
12:49
Ракетний удар по Миколаєву: зросла кількість поранених
12:35
Від початку вторгнення РФ скоїла 637 злочинів проти журналістів
12:04
«Місто стерте вщент»: у Торецьку не залишилося вцілілих будинків, знищені цілі райони
11:59
Зеленському відправили на підпис законопроєкт про підвищення податків
11:46
На Курщині загинули 40 військових РФ, зіткнувшись із «зубами дракона»
11:33
Поблизу кафе під окупованим Єнакієво знайшли потужну авіабомбу
11:30
РФ атакує Курахівську громаду КАБами, артилерією та дронами: за добу постраждав місцевий житель
11:07
На окупованій Луганщині росіяни посилено перевіряють чоловіків: у ОВА пояснили, із чим це пов'язано
10:59
Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про «стратегічне партнерство» РФ з КНДР
10:58
Виробництво сталі в Україні може скоротитися вдвічі у разі втрати Покровська
10:44
РФ атакує ракетами південь України: у Білгород-Дністровському районі прогриміли вибухи
10:35
Російські війська підійшли на 2 кілометри до міста Курахове Донецької області — аналітик BILD
10:32
За добу армія РФ обстріляла чотири райони Донеччини: зруйновано будинки, постраждали місцеві жителі
10:20
СБУ затримала зрадника, який наводив російську артилерію на позиції ЗСУ біля Часового Яру
09:58
Окупанти двічі обстріляли Покровськ: є пошкодження
09:45
ЗСУ знищили російську САУ «Піон» в окупованій Херсонській області
09:40
На Торецькому напрямку війська РФ здійснили три атаки — Генштаб ЗСУ
09:33
Росіяни скинули авіабомбу на село Шахтарське: є постраждалі, зруйновано навчальний заклад
09:02
Армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донецької області: поранені п'ять людей
усі новини
ВІДЕО
140-й ОРБ знищив російську САУ «Піон» на Херсонщині. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську САУ «Піон» в окупованій Херсонській області
15 жовтня, 09:45
Евакуація поранених людей у Селидовому. Скрін відео: МВС України У Селидовому під обстрілом поранено трьох людей: як проходила евакуація ►
14 жовтня, 18:33
Нацгвардійці знищили техніку та взвод піхоти. Фото: Спартан Нацгвардійці відбили штурм РФ на Харківському напрямку: ліквідовано взвод піхоти
14 жовтня, 17:58
Поліцейські евакуювали людей похилого віку із Селидового. Фото: кадр із відео Поліцейські евакуювали маломобільних літніх людей із Селидового
14 жовтня, 15:30
Прикордонники підбили гаубицю Д-20 на Вовчанському напрямку. Фото: кадр із відео Прикордонники знищили гаубицю РФ Д-20 на Вовчанському напрямку
14 жовтня, 14:55
Надійшло повідомлення про «мінування» однієї з київських шкіл. Фото: Лівий берег Київ/Telegram Повідомлення про масове «мінування» надходять із різних міст України
14 жовтня, 14:46
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір