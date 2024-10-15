РФ атакує Курахівську громаду КАБами, артилерією та дронами: за добу постраждав місцевий житель

Росіяни атакували Курахівську громаду. Фото: Роман Падун

Окупаційні війська РФ минулої доби, 14 жовтня, обстріляли Курахівську громаду Донецької області за допомогою авіаційних бомб, ствольної артилерії та дронів. Внаслідок атак одна людина отримала поранення, також є пошкодження. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



За його інформацією, росіяни вдарили зі ствольної артилерії по селу Веселий Гай, один місцевий житель постраждав. Також під удар потрапило село Трудове, населений пункт був атакований FPV-дронами, було влучання в приватний будинок.





Крім того, загарбники обстрілюють Курахове, під постійним обстрілом FPV-дронами центральна частина міста, а ввечері відбувся авіаудар 5 КАБами по Курахівській лікарні.

Також протягом доби окупанти атакували різними типами озброєння Успенівку, Трудове, Веселий Гай, Ганівку.



Під постійним обстрілом знаходиться територія міста Гірник, селища Курахівка, селища Гостре, села Острівське, села Новоселидівка, села Ізмайлівка, села Вовченка. Обстріл ведеться різними типами озброєння. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.



Раніше ми писали, що окупанти 15 жовтня скинули авіаційну бомбу на село Шахтарське Волноваського району Донецької області. Відомо, що троє людей постраждали, також зруйновано будинки та навчальний заклад.