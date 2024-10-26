Росія скинула дві авіабомби на Костянтинівку: є жертви та руйнування

Одна людина загинула і трьох поранено внаслідок авіабомбових ударів по Костянтинівці вдень 26 жовтня. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Окупанти скинули на місто дві ФАБ-250 сьогодні вдень. Усі поранені отримали необхідну медичну допомогу.



Пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудинки, 9 нежитлових приміщень, 26 автомобілів, 2 газопроводи та 2 лінії електропередач.



За добу поліція Донецької області зафіксувала 2511 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору. Як повідомили правоохоронці, окупанти стріляли по п'яти населених пунктах Донеччини: місті Торецьк, селищі Донецьке, селах Віролюбівка, Максимівка, Рай-Олександрівка.