У російському Брянську дрон влучив у багатоповерховий будинок

У російському Брянську в ніч на п'ятницю, 1 листопада, здійснено атаку БПЛА, в результаті якої один із дронів нібито влучив у багатоповерхівку, передають росЗМІ.
Місцевий губернатор Олександр Богомаз заявив, що ППО нібито знищило чотири безпілотники.
Тим часом у соцмережах поширюються кадри пошкодженої багатоповерхівки. Зазначається, що її нібито пошкодив БПЛА. Один мешканець постраждав.
За іншою версією, багатоповерхівку пошкодила російська ракета ППО.
Раніше повідомлялося, що в Тамбовській області РФ через атаку безпілотника спалахнула станція «Транснефть-Дружба».
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