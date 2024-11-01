У російському Брянську дрон влучив у багатоповерховий будинок

Безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у російському Брянську. Скріншот відео

У російському Брянську в ніч на п'ятницю, 1 листопада, здійснено атаку БПЛА, в результаті якої один із дронів нібито влучив у багатоповерхівку, передають росЗМІ.

Місцевий губернатор Олександр Богомаз заявив, що ППО нібито знищило чотири безпілотники.

Тим часом у соцмережах поширюються кадри пошкодженої багатоповерхівки. Зазначається, що її нібито пошкодив БПЛА. Один мешканець постраждав.

За іншою версією, багатоповерхівку пошкодила російська ракета ППО.

Раніше повідомлялося, що в Тамбовській області РФ через атаку безпілотника спалахнула станція «Транснефть-Дружба».