У Києві зняли момент збиття російського БпЛА «Шахед»

У Києві зняли момент збиття «Шахеда». Фото: кадр із відео

Сьогодні вранці, 5 листопада 2024 року, у Києві зафіксували момент збиття російського безпілотника «Шахед». Відео опублікували у телеграм-каналі «Київ-Інфо».



За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі безпілотники росіян рухалися з Київщини у напрямку Житомирської області.



Канал моніторингу авіації РФ Monitor також підтвердив проліт БпЛА у Київській області вздовж водосховища курсом на Вишгород-Київ.



Варто додати, що на Київщину дрони залітали маленькими групами по 2-3 БпЛА. Вони заходили до столичного регіону через Чорнобильську зону з Білорусі, а також із боку Полтавської та Чернігівської областей.