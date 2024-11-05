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Бійцям ЗСУ загрожує ще один котел на Донеччині — аналітик BILD

05 листопада 2024, 14:36

Бійцям ЗСУ загрожує ще один котел на Донеччині — аналітик BILD

Над ЗСУ виникла загроза опинитися в котлі біля міста Курахове Донецької області. Карта BILD Над ЗСУ виникла загроза опинитися в котлі біля міста Курахове Донецької області. Карта BILD

Ще один котел на Донеччині загрожує українським військовим. Про це пише експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Минулого тижня Рьопке повідомив, що російські війська вийшли з північного сходу до берегів Курахівського водосховища на Донеччині. Одночасно вони просуваються до нього з південного заходу з боку Вугледару. Через це над ЗСУ нависла загроза опинитися в котлі навколо міста Курахове, якщо вони не відступлять.

«Російська армія вторгнення захопила село Максимівка на Донеччині. Оскільки Україні не вистачає резервів і "другої" лінії оборони в цьому районі, просування росіян залишається на рівні близько 2 км на добу і створює загрозу ще одного котла», — пише експерт.

Українська армія, швидше за все, уникне цієї загрози шляхом ще одного масштабного відступу приблизно із 20 населених пунктів на південний схід від села Андріївка, вважає Рьопке.

Раніше ми повідомляли, що російські окупаційні війська захопили село Степанівка Краматорського району Донецької області.

Крім того, за даними експертів DeepState, противник просунувся біля Курахового, Богоявленки, у Кремінній Балці на Донеччині, а також біля Колесниківки на Харківщині.

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